17 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman K10 - P2 Konteyner ve Prefabrik Alanında basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - TÜİK, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak, "İstatistiklerle Yaşlılar, 2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta mücadelesi Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Konya/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

3- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)

4- A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri grup aşamasındaki rakipleri İsviçre'de çekilecek kurada belli olacak.

(Lozan/15.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final ikinci maçlarında Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Sopron/20.00/Bourges/22.00)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/18.00)

8- HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik ile de Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Konya/14.00/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta mücadelesi başlayacak, 3 maç yapılacak.