YSK'den seyyar sandık kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nun seyyar sandıklarda oy kullanacaklara ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK'nin internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan'a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.