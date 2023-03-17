Adıyaman'da depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 09:16, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 09:18
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.