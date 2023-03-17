FETÖ'nün güncel finans yapılanması operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Edirne ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 09:53, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 09:54
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.
Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.