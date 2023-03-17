Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 değer kazanarak 5.275,54 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,95 puan değer kazanarak 5.275,54'e çıktı. Toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi verisinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.200 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.