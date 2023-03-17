Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından dört başlıkta akademik kadrolara atama yapılan kişilere sürekli görev harcırahı ödemesi yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş vermiştir.

Buna göre;

a) İdari Personelin Akademik Personel Olarak veya Bir Üniversitedeki Akademik Personelin Başka Bir Üniversiteye Akademik Personel Olarak Gitmesi Durumuyla ilgili olarak Bakanlık akademik kadrolara naklen atamayla ilgili mevzuat düzenlemesi bulunmadığı için Sayıştay kararları da dikkate alınarak harcırah ödenmesinin uygun olmadığına,

b) Araştırma Görevlilerinin Başka Bir Üniversiteye Yüksek Lisans ve Doktora İçin Gitmesi Durumu için kişilerin lisansüstü eğitimlerinin uzun sürmesi ve gittikleri yerlere yerleşme durumları da göz önüne alınarak harcırah ödenmesi gerektiği,

c) TUS ve DUS İçin Gidenlerin Durumuyla ilgili olarak söz konusu eğitimlerin mesleklerini icra etmeleri kapsamında zorunluluk içerdiğinden sürekli görev yolluğu ödeme yapılmasının mümkün olduğu,

d) Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında olanlarla ilgili olarak ise 3359 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereğince zorunlu bir atama olmasından dolayı sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği,

İfade edilmiştir.



