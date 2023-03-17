Brent petrolün varil fiyatı 75,10 dolar

Dün 75,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 75,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, bankacılık sektöründe ABD ile başlayan olumsuz gelişmeler nedeniyle düşen fiyatlardan yararlanmak isteyen piyasa oyuncularının özellikle Çin'den gelecek talebi fiyatlayarak alım yapması etkili oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporlarında, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

Küresel petrol talebindeki artış öngörüleri, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması beklentileri nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.

Suudi Arabistan ve Rus yetkililerin piyasadaki gelişmeleri değerlendirmek için toplanması ve gerektiğinde üretimi düşürebilecekleri konusunda uzlaştıklarına yönelik haber akışı da fiyatları destekliyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Bakan Bin Selman ve Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, görüşme sırasında, ülkelerinin Ekim 2022'de OPEC+ grubu tarafından alınan ve 2023'ün sonuna kadar üretimi günde iki milyon varil azaltmayı öngören karara bağlı olduğunu vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik gerçekleştirilecek bir sonraki toplantısı ise 3 Nisan'da yapılacak.

Öte yandan, ABD merkezli bankacılık sorunları ve küresel faiz politikalarına ilişkin endişeler fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,44 ile 75,72 dolar aralığının direnç, 74,66 ile 74,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.