Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar adliyeye sevk edildi
Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar adliyeye götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 11:39, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 11:40
Dünkü maçın ardından gözaltına alınan M.E.Ç. ve S.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İki taraftar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda dün oynanan ve konuk ekibin 4-1 kazandığı maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya inmiş, M.E.Ç. Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunmuştu.
Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.