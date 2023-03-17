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Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar adliyeye sevk edildi

Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar adliyeye götürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 11:39, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 11:40
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Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar adliyeye sevk edildi

Dünkü maçın ardından gözaltına alınan M.E.Ç. ve S.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki taraftar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda dün oynanan ve konuk ekibin 4-1 kazandığı maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya inmiş, M.E.Ç. Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunmuştu.

Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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