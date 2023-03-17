Recep Tayyip Erdoğan adlı genç AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Gerekli evrakı doldurup parti binasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran'a teslim eden Erdoğan, gazetecilere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile isimdaş olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır AK Parti'ye hizmet vermiş bir ailenin ferdiyim. Ben de AK Parti'nin aktif bir üyesi olarak heyecanla, şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum." dedi.

"1999 yılında Cumhurbaşkanımızın şiir okumasından dolayı hapse girmesinden babam çok etkilenmiş." ifadesini kullanan Erdoğan, bundan dolayı babasının kendisine "Recep Tayyip" ismini verdiğini anlattı. Erdoğan, "İsmimden çok memnunum. Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor. Lisede, üniversitede arkadaş ortamlarında kimliğimi görmek isteyenler oluyordu." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran da milletvekili aday adaylığı sürecinde partilerinde başvuru yoğunluğu yaşandığını belirterek, Erdoğan'a başarı diledi.

Kemikkıran, şunları kaydetti:

"Gençlerin siyasette yer alması Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği bir husus. 21 Ocak 2017'de TBMM'de yoğun mücadele verilerek Anayasa değişikliği yapıldı ve seçilme yaşı 18'e indirildi. Gençlerin ve kadınların siyasette yer almasına çok ehemmiyet veren ve parlamentoda en fazla genç ve kadın milletvekili olması yönünde aday belirleyen bir siyasi partinin mensubu olmak bize mutluluk veriyor."