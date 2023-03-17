İletişim Başkanlığı '15-16 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Bültende, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dere ıslahı için Japonya'dan aldığı krediyi Taliban'a gönderdi", "Şanlıurfa'da sel sularının doldurduğu Abide Kavşağı'ndaki alt geçit, Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla açıldı", "Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin taşması üzerine büyük bir felaket bekleniyor", "Irak'ın Duhok kentinde Türkiye'ye ait helikopter düştü", "Vakıfbank 2021'de kambiyo işlemlerinden 24,3 milyar lira zarar etti" iddialarına yer verildi.

Ayrıca bültende, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına karşılık asılsız iddiaları" ile "Yıllık enflasyon oranı ile ciro endeksinin yorumlanmasında manipülasyon" konuları da değerlendirildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahı için Japonya'dan aldığı krediyi Taliban'a göndermiş" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında dere ıslahı için değil, toplu taşıma araçlarının yenilenmesi için kredi anlaşması yapılmıştır. Anlaşma kapsamında, 7 yıl geri ödemesiz 25 yıllık 0,95 faizle 3 milyar 500 bin Japon yeni kredi alınmış, bu kredi tutarıyla 145 adet muhtelif kapasitede otobüs alımı yapılarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca 16 adet muhtelif kapasitede üst yapılı itfaiye aracı alımı için ihale gerçekleştirilmiştir. Japonya'dan gelen kredinin Taliban'a gönderildiği iddiası da tamamen asılsızdır. Kredi kullanımından bağımsız olarak, Belediye Meclisi Afganistan'daki sivillere insani yardım yapılması için yetki vermiş, ancak bu yetki uygulanmamıştır."

- "İletişim Başkanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı birbirini yalanlıyor" iddiası

"Şanlıurfa'da sel sularının doldurduğu Abide Kavşağı'ndaki alt geçit, Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla açıldı" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık 2022'deki açılış programında haberlerde bahsi geçen ve sel suları altında kalan alt geçidin değil, Abide Kavşağı'ndaki iki viyadüğün açılışını gerçekleştirdiği, bahse konu selden etkilenen alt geçidin Nisan 2013'te hizmete girdiği kaydedildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ileri sürdüğü, "İletişim Başkanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı birbirini yalanlıyor" iddiasının manipülasyon olduğu bildirilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Özgür Özel, Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan doğrulama kartındaki metnin belirli bölümlerini bağlamından kopararak ayrı ayrı okumuş ve manipüle etmiştir. Özel, 'Buranın iki kez açıldığı itiraf ediliyor. İki kurum birbirini yalanlıyor. Aslında İletişim Başkanlığı alt geçidin 2022'de açıldığını doğruluyor' şeklinde mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. Daha önce yayınladığımız ve Özgür Özel'in manipüle ettiği doğrulama kartında; sel sularının doldurduğu Abide Kavşağı'ndaki alt geçitle ilgili, 'Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla açıldı' iddiasının doğru olmadığı belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık 2022'de Şanlıurfa'da katıldığı programın, sel altında kalan Abide Kavşağı'ndaki alt geçidin değil, sel felaketiyle alakasız olan iki viyadüğün açılış programı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sel sularının doldurduğu alt geçidin, 2013 yılında hizmete açıldığı vurgulanmıştır. Bunların yanı sıra Merkezimizce hazırlanan doğrulama kartında; selden etkilenen alt geçidin 2012'deki ihale belgesinin görseline ve selden etkilenmeyen iki viyadüğün 3 Aralık 2022'deki açılış programına ait görsellere yer verilmiştir. Özel, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün 2022'deki sosyal medya paylaşımlarının, sel sularıyla dolan alt geçidin açılışıyla ilgili olduğunu ileri sürerek, başka bir dezenformasyona imza atmıştır. Ancak, Beyazgül'ün paylaşımı da selden etkilenen alt geçit değil Aralık 2022'deki viyadük açılışı ile ilgilidir. Özel'in iddia ettiği gibi iki kez açılış ya da 'birbirini yalanlama' gibi bir durum söz konusu değildir."

- "Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin taşması üzerine büyük bir felaket bekleniyor" iddiaları

Bültende, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan adına açılan hesaplardan paylaşılan, "Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin taşması üzerine büyük bir felaket bekleniyor" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Korku ve paniğe yol açmak amacıyla yapılan bu paylaşımların kaynağının, sahte hesaplar olduğu belirtilen bültende, söz konusu hesapların Şanlıurfa Valiliği ile herhangi bir ilgisinin olmadığı, ayrıca Ayhan'ın böyle bir açıklamasının bulunmadığı aktarıldı.

- Duhok kentinde düşen helikopter

Terör örgütü PKK'nın propaganda hesapları tarafından ortaya atılan, "Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye'ye ait helikopter düştü" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, bölgede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) helikopter uçuşunun bulunmadığı bildirildi.

Düşen helikopterin AS350 Eurocopter olduğunun açıklandığı ve TSK envanterinde, Airbus tarafından üretilen hafif genel maksat helikopteri AS350 Eurocopter'in de bulunmadığı kaydedilen bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Duhok Valisi Ali Teter, bölgede düşen helikopterde ölen 7 kişinin terör örgütü PKK mensubu olduğunu açıklamıştır. Helikopterin AS350 tipi Eurocopter olduğunu duyuran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) anti terör birimi de helikopterde bulunanların PKK'lı olduğunu doğrulamıştır. Irak Askeri Endüstrisi IKBY Temsilcisi Ahmed Amedi, katıldığı bir televizyon programında Duhok'ta düşen helikopterin Türkiye'ye ait olmadığını belirtmiştir. Helikopterin AS350 Eurocopter tipi olduğunu dile getiren Amedi, terör örgütü PKK'yı işaret etmiştir. Yetkililer, helikopterin hangi ülkeye ait olduğunun araştırıldığını duyurmuştur."

- "Vakıfbank 2021'de kambiyo işlemlerinden 24,3 milyar lira zarar etti" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Vakıfbank 2021'de kambiyo işlemlerinden 24,3 milyar lira zarar etti" iddiasının manipülasyon içerdiği bildirilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Bankacılık sisteminde kambiyo işlemleri, kar ve zarar olmak üzere iki taraflı olacak şekilde ayrı ayrı muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda, Vakıfbank'ın söz konusu dönemde kambiyo zararı hesabı bakiyesi 24,3 milyar lira iken kambiyo karı hesabı bakiyesi 25,5 milyar liradır. Bu bilgiler ışığında Vakıfbank, iddia edildiği gibi 2021 yılında kambiyo işlemlerinden dolayı zarar etmemiş, nette 1,2 milyar lira kar elde etmiştir."

- "Yıllık enflasyon oranı ile ciro endeksinin yorumlanmasında manipülasyon"

Dezenformasyon Bülteninde, bazı basın yayın organlarında yer alan, yıllık enflasyon oranı yüzde 55 iken, toplam ciro endeksinin yüzde 94 olmasının güvensizlik oluşturduğu iddiasının manipülasyon içerdiği belirtildi.

Toplam ciro endeksinin; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin yurt içi ve yurt dışı satışları üzerinden hesaplandığı, TÜFE'nin ise TÜİK tarafından belirlenen mal ve hizmet sepetindeki fiyat değişikliğini ifade ettiği aktarılan bültende, "Dört farklı sektörün ciro endekslerinin sadece tüketici fiyat endeksiyle karşılaştırılarak yorumlanması doğru değildir." ifadesi kullanıldı.