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Doç.Dr. Ümmügülsüm Candeğer, milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tarih bölümü akademisyenlerinden Doç.Dr.Ümmügülsüm Candeğer, 28.Dönem İYİ parti milletvekili aday adaylığı dolayısıyla üniversiteden istifa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2023 09:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 12:31
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Doç.Dr. Ümmügülsüm Candeğer, milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

28.Dönem milletvekili seçimlerinde İYİ parti Osmaniye milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Candağer, istifasını sosyal medyadan duyurdu.

Candeğer, üniversiteden istifasını sosyal medyadan şu şekilde duyurdu: 28 yıldır ilk kez BUGÜN işsizim..15 Mart 2023 tarihi itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği görevimden ayrıldım. Paylaşımında bulundu.

Ümmügülsüm Candeğer kimdir ?

Doç. Dr. Ümmügülsüm Candeğer, 1976 yılında Burdur/Söğüt'te bir Yörük Köy çocuğu olarak dünyaya geldi.

1995 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı hemşire olarak görev yapan Candeğer, 9 yıl boyunca hem çalıştı hem de okudu. 1994-1999 yılları arasında acil servis hemşireliği yanı sıra Muğla Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitimime devam etti. 1999-2003 yılları arasında Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda "Lozan Ahali Mübadelesi Çerçevesinde Yunanistan ve Adalardan Gelen Türk Göçmenlerin İskanı (1923-1930)" başlıklı Yüksek Lisans tezimi sunarak mezun oldum. 2003-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda "I. Dünya Savaşından Cumhuriyetin İlanına Burdur ve Çevresi ve İz Bırakanları" başlıklı Doktora tezini savunarak mezun oldu.

Candeğer, 2016-2020 yılları arasında da Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim aldı.

Doç. Dr. Candeğer, 2004-2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Adana ve Ankara'da çeşitli liselerde Tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 2008-2009 yılları arasında MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yapılan Ortaöğretim Projesi Öğretmen Yeterlikleri ve Performans Yönetim Süreci Belirleme Çalışmaları projesinde "Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri" hazırlama komisyonunda görev aldı. 2009-2012 yılları arasında AB projesi olan Avrupa İçin Anahtar Türkiye de Tarih Eğitiminde Yaratıcı Metodoloji A Key to Europe Innovative Methodology in Turkish School History projesinde araştırmacı olarak görev aldı. 2019 yılında UNESCO'nun projesi olan ve MEB tarafından organize edilen "Hızlandırılmış Eğitim Programı" projesinde eğitmen olarak görev alan Ümmügülsüm Candeğer, 2021-2022 yılında MEB Projesi olan Osmaniye Öğretmen Akademisi 5 ve 6. Dönem projesinde eğitmen olarak görev aldı.

2018 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Ümmügülsüm Candeğer 2019 yılında Doçent unvanı alarak aynı üniversitede Doç. Dr. olarak atandı. 2021-2022 yılları arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörü olarak görev yaptım. 15 Mart 2023 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi görevinden 28. Dönem Milletvekili Seçiminde Antalya İYİ Parti Milletvekili Aday adaylığı için ayrıldı.

Doç.Dr. Candeğer: 'Koordinatörlük yaptığım dönemde kadınların en önemli sağlık sorunlarından biri olan Meme Kanseri ile ilgili farkındalık yaratmak için canlı yayınlarla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlıklı Yaşam Merkezi ve KETEM (Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi) ile ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptım. Ayrıca Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Osmaniye Şiddet Önleme Merkezi aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan kadınlar yararına Osmaniye halkına ve üniversite öğrencilerine yönelik bir Stand- Up gösterisi organizasyonu yaptım. iki müstakil kitabım, iki de editörü olduğum kitabım bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kitapta bölüm, makale ve bildirim bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında davetli olarak katıldığım kongreler, seminerler olup aynı zamanda verdiğim konferanslarımda bulunmaktadır. Özellikle Eğitim Tarihi ve Sağlık Tarihi alanında çalışmalar yapmaktayım.Ulusal ve uluslararası TV programlarında canlı yayın konuğu ve belgesel programlarında da konuşmacı olarak yer aldığım faaliyetlerim bulunmaktadır. Akademik çalışmalarım dışında hobi olarak Türk Halk Müziği ile ilgileniyorum. Çeşitli illerde katıldığım korolarda hem korist hem de solist olarak yer aldığım konserler vardır. Konser kayıtlarımın yer aldığı bir youtube kanalım bulunmaktadır. Bütün bunların haricinde köylü bir memur ailenin kızı olarak Tarım ve Hayvancılık alanında da bizzat çalışan olarak yer aldım. Yatılı olarak okula gitmeden önceki dönemde anason, nohut, pancar ve buğday yetiştiren ailemle birlikte bizzat tarlada çalıştım. Evimizde beslediğimiz koyunların sürüye götürülmesi ve sağılması da yine benim görev alanımda yer almıştır. Son 35 yıllık yaşamımda da alaylı olarak Arıcılıkla uğraşmaktayım. Babamın 1989 yılında Söğüt Kasabası MÇP Belediye Başkanı olarak yaktığı siyaset ve devlete millete yararlı olmak meşalesini ben devralarak devletimize ve milletimize daha yararlı işler yapmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

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