MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

2023 yılı Mart ayı Tebliğler dergisinde, 2022 yılında ödül alan personel listesine yer verildi. Ancak listenin 250 ila 252 sayfaları arasındaki isimlerin karşısında yer alan okul ve yer isimleri hatalı olarak çıktı.

Bakanlık, 2022 yılında 21 bin 600 personele ödül verdi.

Memurlar.net olarak yapılan hataya ilişkin MEB'in görüşlerine başvurduk. Bakanlıktan sitemize yapılan açıkalamada "Toplamda 21 bin 600 personel ödül aldı. Listeler birleştirilirken Yozgat listesinde, bilgisayar ortamında görev yerlerinde kayma olmuştur. Ancak isimler tam ve bir hak kaybı yok. Milli Eğitim Müdürlüğüne düzeltilmiş liste gönderilmiştir" denildi.

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