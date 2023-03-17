Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için istifa etti. Sayan, istifasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini söyledi.

Oda TV'den Uğur Can Biçer'e konuşan Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana Meclis'te olmanız gerekiyor dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" dedi. İtirazların sadece "Ağrı'yı Savcı Bey ile kazandık. Kalsa daha iyi" diye yapıldığını söyleyen Savcı Sayan, "Milletvekili olmak, ulusal siyaset yapmak istiyordum, aday olmayacağımı söylemiştim zaten" ifadelerini kullandı.