Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Mart 2023 15:05, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 15:29
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için istifa etti. Sayan, istifasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini söyledi.
Oda TV'den Uğur Can Biçer'e konuşan Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana Meclis'te olmanız gerekiyor dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" dedi. İtirazların sadece "Ağrı'yı Savcı Bey ile kazandık. Kalsa daha iyi" diye yapıldığını söyleyen Savcı Sayan, "Milletvekili olmak, ulusal siyaset yapmak istiyordum, aday olmayacağımı söylemiştim zaten" ifadelerini kullandı.