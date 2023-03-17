Van'da silah ve mermi ele geçirildi
Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 mermi ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 15:20, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 15:22
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hacıbekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Mahallede tespit edilen adreste arama yapan ekipler, toprağa gömülü Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve şarjöre takılı 24 mermi buldu.
Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu belirlenen S.D. hakkında soruşturma başlatıldı.