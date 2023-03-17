İYİ Parti seçim kampanyasını başlattı

Partiden yapılan açıklamaya göre, 2023 seçimlerine yönelik kampanyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile fotoğrafı, "Tarih Yazacağız" sloganıyla, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı da "Birlikte Kazanacağız" sloganıyla kullanılıyor.

Televizyon kanallarında yayımlanan ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya videolarında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "millet iradesi" vurgusu yer alıyor.

Videoda ayrıca, Akşener'in 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki şehir ziyaretleri, 2020'den itibaren yürüttüğü esnaf gezileri, Saraçhane konuşması, İmamoğlu ve Yavaş'la yaptığı deprem bölgesi ziyaretleri ile Millet İttifakı'ndaki diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüntülerine de yer veriliyor.