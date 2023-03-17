Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 16:56, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 17:05
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-17
Saat:16:24:10 TSİ
Enlem:38.155 N
Boylam:36.674 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/hMJCyJPt9m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi