Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya katılımı onay sürecini başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 17:41, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik."
"NATO, Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır."
"(NATO'ya üyelik süreci) İsveç'le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz."