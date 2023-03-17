ORC'ye göre cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları
ORC Araştırma 11-15 Mart 2023 tarihleri arasında yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi aday tercihleri anketinin sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2023 19:23, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 19:24
ORC Araştırma 11-15 Mart 2023 tarihleri arasında seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye sordu.
Araştırma sonuçları şöyle;
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Aday Tercihleri
"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"
.Kılıçdaroğlu %53,1
.Erdoğan %42,3
.İnce %3,1
.Oğan %1,5
Tarih: 11-15 Mart 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı SeçimiORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 17, 2023
Aday Tercihleri
"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"
.Kılıçdaroğlu %53,1
.Erdoğan %42,3
.İnce %3,1
.Oğan %1,5
Tarih: 11-15 Mart 2023 pic.twitter.com/IHS2YQGpQO