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Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti

Hatay'dan Vali Rahmi Doğan'ın ardından bir istifa haberi daha geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat'ın da AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa kararı aldığı öne sürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2023 19:35, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 19:38
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Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti

Deprem nedeniyle çöken ve ağır hasarlı hastanelerde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'ın İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Hatay'da Vali Rahmi Doğan da AK Parti'den aday adayı olmak için dün görevinden istifa etmişti.

Mustafa Hambolat'ın istifa kararına ilişkin Hatay İnternet TV'nin Facebook hesabından bir paylaşım yapıldı.

Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
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