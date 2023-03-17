Bakan Akar: PKK destekçileri, bir kez daha suçüstü yakalandı

Savcılıktan 'Başörtülü depremzede öğrenci özel okula kaydedilmedi' iddiasına açıklama
Savcılıktan 'Başörtülü depremzede öğrenci özel okula kaydedilmedi' iddiasına açıklama
Kayseri Online Mini Ramazan Paketi (Pastırma-Sucuk-Mantı) Kargo Dahil Sadece 333 TL
Kayseri Online Mini Ramazan Paketi (Pastırma-Sucuk-Mantı) Kargo Dahil Sadece 333 TL
Sponsorlu İçerik
Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti
Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti
Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı
Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı
Seçime 58 gün kaldı: İşte merak edilenler
Seçime 58 gün kaldı: İşte merak edilenler
Nüfus Müdürlükleri adres beyanı için saat 23:59'a kadar açık
Nüfus Müdürlükleri adres beyanı için saat 23:59'a kadar açık
Fethi Fahri Kaya TRT Genel Müdür Yardımcılığından istifa etti
Fethi Fahri Kaya TRT Genel Müdür Yardımcılığından istifa etti
EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor
EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satacak
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı yakalandı
Müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı yakalandı
Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detayları belli oldu
Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detayları belli oldu
Altının gram fiyatı 1.181 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.181 lira seviyesinden işlem görüyor
Enflasyon artış oranı beklentileri yükseldi
Enflasyon artış oranı beklentileri yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: 9 bin 881 depremzedenin tedavisi devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca: 9 bin 881 depremzedenin tedavisi devam ediyor
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
Rüşveti alan Doktor, çekmeceye böyle attı
Rüşveti alan Doktor, çekmeceye böyle attı
SGK, ortez protez ve gözlük cam çerçeve ödemelerini artırdı
SGK, ortez protez ve gözlük cam çerçeve ödemelerini artırdı
YSK'dan sandık kurullarının görev ve yetki genelgesi yayımlandı
YSK'dan sandık kurullarının görev ve yetki genelgesi yayımlandı
Konut fiyatlarında son 5 ayın en yüksek aylık artışı
Konut fiyatlarında son 5 ayın en yüksek aylık artışı
Togg'a yoğun ilgi: İlk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş
Togg'a yoğun ilgi: İlk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş
Hakimlerin borsada işlem yapmasına 'şartlı' evet
Hakimlerin borsada işlem yapmasına 'şartlı' evet
Ankara'da 6 okula tahliye kararı
Ankara'da 6 okula tahliye kararı
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde ikinci deprem
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde ikinci deprem
Binbir surat' müdür 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı
Binbir surat' müdür 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı
Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi
Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi
Bakan Bilgin'den 'deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesi' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesi' açıklaması
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
AFAD: Bolu depremi, Marmara Denizi'nden geçen fayları etkilemez
AFAD: Bolu depremi, Marmara Denizi'nden geçen fayları etkilemez
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Akar: PKK destekçileri, bir kez daha suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde düşen ve teröristleri taşıdığı belirtilen helikoptere ilişkin, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 20:08, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 20:50
Yazdır
Bakan Akar: PKK destekçileri, bir kez daha suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah Hatay'da depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaları, sonra Şanlıurfa'da sel baskını sonrasında yapılan su tahliye ve temizlik faaliyetlerini incelemesinin ardından Ankara'ya gelerek Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen 18 Mart Şehitler Günü Töreni'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Akar, sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı. Depremle mücadelenin yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde TSK tarafından her türlü arazi ve iklim şartlarında "hudut namustur" anlayışıyla sınırların güvenliğinin sağlandığını belirten Akar, "terörü kaynağında yok etme" stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini vurguladı.

Irak'ın kuzeyinde teröristleri taşıdığı belirtilen helikopterin düşmesine ilişkin de Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edecektir" ifadesini kullandı. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:

"Terörle mücadelenin yanı sıra kahraman ordumuz tarafından, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmakta, başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olunmakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlanmaktadır. Temennimiz, bu dönemde taraflarla yapmakta olduğumuz görüşme ve yazışmalar sonucunda Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın başlangıçta belirlenen koşullarda devamı ve bölgede ateşkesin, barış ve istikrarın bir an önce sağlanmasıdır."

"En büyük pay kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize aittir"

Şanlı Türk ordusunun bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarda en büyük payın, kahraman şehitlere ve gazilere ait olduğunu dile getiren Akar, onların kahramanlık ve fedakarlıklarının asla unutulmayacağını, nesiller boyu minnet ve şükranla anılacaklarını söyledi. Asil Türk milletinin, TSK'nın şehitlerine, gazilerine ve değerli ailelerine daima minnettar olduğunu ifade eden Akar, "Biliyoruz ki fedakarlıklarınızın karşılığı yok. Bizler kederde ve kıvançta bir ve beraber olan büyük bir aileyiz. Devletimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Müsterih olunuz ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız. Gözyaşlarınızın hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Sizlerin bizlere olan güveni, desteği ve duasıyla aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir zorluk yoktur" diye konuştu.

Bakan Akar, "Peygamber ocağı" olarak da bilinen TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve asil milletimizi saygı ve şükranla anıyorum. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere, silah ve mesai arkadaşları ve ailelerine, şehit aileleri ve gazilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Akar, "Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gelerek deprem bölgesinde görev alan, yaraların sarılmasına gayret gösteren, katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

130 yıllık Osmanlı Sancağı

Bakan Akar tören salonuna gelişinde beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile şehit ailelerini tek tek selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ayrıca 130 yıllık Osmanlı Sancağı, Harbiye Askeri Müze Komutanlığına teslim edildi. 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla yurda getirilerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verilmişti. Bakan Akar da törende sancağı sergilenmek üzere Harbiye Askeri Müze Komutanlığına teslim etti.

Törenin ardından Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi, şehit aileleri, gaziler ve onların yakınları ile erbaş er yemekhanesine geçerek Mehmetçik ile akşam yemeği yedi. Etkinliğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile karargahta görevli personel katıldı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Ahmet Özal, 'Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu
Ahmet Özal, 'Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu
Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti
Validen sonra İl Sağlık Müdürü de aday adaylığı için istifa etti
ORC'ye göre cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları
ORC'ye göre cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları
Seçime 58 gün kaldı: İşte merak edilenler
Seçime 58 gün kaldı: İşte merak edilenler
Erdoğan açıkladı: Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay
Erdoğan açıkladı: Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

Bu Habere Tepkiniz

Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Danıştay, Akademik Teşvik Ödülü yönetmeliğinde 2020 yılında yapılan düzenlemenin 2019 yılındaki faaliyetlere uygulanması hükmünü iptal etti
MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı Mart ayı Tebliğler dergisinde yaptığı hatayı düzeltti
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının yurt içi sürekli görev yolluğu ödeme işlemleriyle ilgili kapsamlı bir görüş verdi.
Memuriyet unvanının ve ek göstergenin değiştirilmesi hak ihlali sayıldı

Memuriyet unvanının ve ek göstergenin değiştirilmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi yurt dışından bir üniversiteden aldığı eğitim nedeniyle mühendis kadrosuna atanan başvurucunun kadro unvanının 32 yıl sonra fizikçi olarak değiştirilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.
Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli iken veya görevde iken vefat eden kişinin emekli aylığı tutarı ile hak sahiplerine ödenecek hak sahipliği aylık tutarı hak sahibi sayısına göre farklı olabilir, ancak emekli ikramiye ödemesi tutarı aynı olur, değişmez.
Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Eylül 1999 öncesi işçilik hizmeti olan memurun EYT için askerlik borçlanması yapmasına gerek var mıdır?

Eylül 1999 öncesi işçilik hizmeti olan memurun EYT için askerlik borçlanması yapmasına gerek var mıdır?

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi/esnaf veya memurluk hizmetleri olanlar EYT kapsamında olup, yaş şartı dışında hizmetlerini tamamlamaları halinde emekli olabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize verilmek üzere 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu.
DİB-MBSTS başvuruları başladı

DİB-MBSTS başvuruları başladı

ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav başvrularının başladığını duyurdu.
5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

Sosyal güvenlik sisteminde hizmet bütünleşmesi yapılması gerekir, zira tüm hizmetler üzerinden tek bir aylık bağlanması mümkün olmakta, hizmetler ayrı ayrı değerlendirilerek iki ayrı aylık bağlanmamaktadır.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci can kaybının 17'ye yükseldiği Urfa ve Adıyaman'daki seli değerlendirdi. Kirişçi, "Kuraklık riski vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk'te Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları gündem oldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
MAK'ın son anketi bomba!

MAK'ın son anketi bomba!

MAK'ın son anketi bomba!