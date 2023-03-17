İsmail Demir: Milli Muharip uçağımız bugün pistin başında
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 20:54, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 21:55
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" ifadelerine yer verdi.