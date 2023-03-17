Kopya düzeneğiyle sınava geldi, dikkatli polise kül yutturamadı

İzmit ilçesinde bulunan e-sınav merkezinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyet almak için yapılan e-sınavı bir türlü geçemeyen vatandaş, kopya düzeneği hazırladı. Sınavı geçmek isteyen kişi, polarının içerisindeki yuvarlak göze kamera sakladı. Uzaktan bağlantı kurmak için de çantasında düzenek hazırlayan şahıs, soruları karşı tarafa uzaktan bağlantıyla gösterip kulaklıktan aldığı cevaplarla işaretlemeyi planladı. Şahsın planı ve sınavı bu şekilde geçme hayalleri ise kapıda görevli polisin dikkati sayesinde suya düştü. Polis tarafından yakalanan şahsın kopya düzeneği hazırladığı ortaya çıkınca sınava girişi iptal edildi. Genç şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.