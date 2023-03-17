Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Galatasaray, konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı kırmızılıların ligdeki 14 maçlık rekor galibiyet serisi son buldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Mart 2023 22:07, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 22:15
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Arabam.com Konyaspor'a konuk oldu.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla Sarı kırmızılıların ligdeki 14 maçlık rekor galibiyet serisi son buldu.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 14 maç sonra ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Maçta goller, 31. dakika Milot Rashica, 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3'te Oğulcan Ülgün'den geldi.