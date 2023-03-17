İzmirli depremzedeleri sevindiren karar

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 17 bina yıkılmış, 117 kişi hayatını kaybetmişti. 731 bina ağır, 598 bina da orta düzeyde hasar almıştı. Depremin ardından uygun şartlarda yeniden konut sahibi olabilmek için bölgede emsal artışı talep eden depremzedelerin beklentisi, Ekim 2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karara bağlandı. Buna göre, ilçede hasarlı binaların dönüşümü için K (Koruma) sınırları belirlendi, parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı oy çokluğuyla kabul edildi.

TMMO mahkemeye taşıdı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, yoğun yapılaşma içeren plan değişikliğinin şehircilik bilimine uygun olmadığı, hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile sadece Bayraklı için geçerli olan emsal artışı kararına itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, Bayraklı Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan imar plan notu düzenlemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstinaf kararını verdi

İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi'nin itirazlarını inceleyen, bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme heyeti ise kararını verdi. Buna göre İstinaf Mahkemesi "itiraza konu karara dayanak alınan bilirkişi raporunda yer alan teknik açıklamalar, uyuşmazlık hakkında yapılacak hukuka uygunluk incelemesine esas alınabilecek yeterlilikte veri içermediğinden, İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir" gerekçeleri ile 5'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar verdi.