Bakan Varank, gazeteci Altaylı'ya alaycı sözlerini hatırlattı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılı Kasım ayında "TOGG fabrikasında üretim bandı yok" diyen sözlerini Fatih Altaylı'ya hatırlattı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2023 22:32, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 22:38
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2022 yılı Kasım ayında, TOGG Fabrikasının açılışı sonrasında yaptığı açıklamada "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük TOGG'lar var" demişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG için ön sipariş başvurularının alındığı bu günde, sözlerini Fatih Altaylı'ya hatırlattı. Bakan Varank "Bu üretim bandı var ya.İzlemesi muhteşem!" dedi.
24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. 🧿Togg (@Togg2022) March 17, 2023
Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye! pic.twitter.com/eBwBqDtnMD