20 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenleyeceği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/15.30)

- Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Bakan Çavuşoğlu, konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Brüksel)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın annesi Fatma Saadet Yılmaz'ın cenaze törenine katılacak.

(Bingöl/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda "2023 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan, 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklara başlayacak.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un basın toplantısının ardından ay-yıldızlı ekip ilk çalışmasını yapacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftası Sakaryaspor-Bodrumspor mücadelesiyle tamamlanacak.

(Sakarya/20.00)

3- TFF 2. Lig'de 27. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor-Amed Sportif Faaliyetler, Kırmızı Grup'ta Kocaelispor-Pazarspor maçlarıyla sona erecek.

(Batman/14.00/Kocaeli/19.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)