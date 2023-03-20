İmran Han'a terörizm soruşturması

Pakistan eski Başbakanı İmran Han ve partisi Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) bazı üst düzey isimler hakkında terörizm soruşturması başlatıldı. Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre cumartesi günü İslamabad'da "polise saldırmak ve yargı kompleksi önünde kaos çıkarmak" gibi sebeplerle terörizm soruşturması başlatıldı. Önceki gün yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor'dan İslamabad'a gelen Han'ın çağrısı üzerine mahkeme önünde toplanan taraftarları ile güvenlik güçleri arasında mahkeme dışında arbede yaşandı. Polis, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarına biber gazı ve copla müdahale etti, PTI destekçileri de polise taş ve sopa fırlattı. PTI Özel Kalem Müdürü Şibli Faraz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylar üzerine mahkeme hakimi Zafer İkbal, Han'ın duruşmaya arabasından katılmasına ve mahkeme salonuna gelmemesine izin verdi. İkbal, Khan hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

YASA DIŞI BARİKATLARA MÜDAHALE

Cumartesi günü Han'ın Lahor'daki konutuna gerçekleştirilen polis operasyonunda tansiyon iyice yükselirken, destekçilerinin kurduğu yasa dışı kampta bulunan barikatlar ve çadırlar kaldırıldı. Operasyon sırasında yaşanan arbedenin ardından Han taraftarı 30 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından hükümeti düşen Han, görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanıyor. Eski başbakan, davalara katılmadığı için hakkında 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. İmran Han'ın görevinden azledildikten sonra hakkındaki iddiaları cevaplamak ve hesap vermek yerine, taraftarları ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmesi ve hukuku tanımamaya yönelik ifadeleri tepki çekiyor. İmran Han kendi döneminde başta Şerif ailesinden eski Başbakan Navaz Şerif, şimdiki Başbakan Şahbaz Şerif, Meryem Şerif ve Hamza Şerif'i birçok kez tutuklatmış, serbest kalmaları sonrasında ise yine mahkemeye baskı uygulamıştı.