Bin 434 konteyner atölye kurulacak

Deprem bölgesindeki üretimin devam etmesi için çözümler geliştirilmeye devam ediyor. Bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve daha birçok işletmenin onarılması, içindeki makinelerin yenilenmesi ve iş gücünün geri dönmesi ekonomik faaliyetlerin hızlanması için önem taşıyor. Barınma ihtiyacı için çadır, konteyner, "Evim Yuvan Olsun", kalıcı konutlar gibi çalışmaların yanı sıra deprem bölgesinde üretimin devamlığı için yeni formüller de üretiliyor.

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede ilk etapta sanayi bölgelerinde 1.434 konteyner şeklinde atölye kurulacak. Türkiye'deki küçük sanayi sitelerinin yüzde 10'u afet bölgesinde bulunuyor. Bölgenin üretim yükünü büyük oranda bu bölgede yer alan küçük sanayi siteleri karşılıyor.

EKONOMİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN

Yaşanan depremin ardından büyük oranda hasar alan küçük sanayi sitelerinin yeniden ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda birçok sanayi tesisinin onarımı başladı. Bölgede üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla atölyeler kurulacak. Kahramanmaraş merkezde 1.000, Pazarcık'ta 139, Malatya merkezde ise 295 atölyenin kurulumu sağlanacak. Bölgeye toplam 1.434 atölye kazandırılacak.

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK DİKKATE ALINDI

Uygulama ile sanayi ve üretimi tekrardan ayağa kaldırmak amaçlanıyor. Bu kapsamda bölgede gıda, ulaştırma, oto elektrik, giyim, ağaç işleri, madeni eşya gibi alanlarda atölye, sanayi iş yeri kurularak üretime yeniden başlanacak.

8 bin 600 firmada 81,1 milyar TL zarar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca gerçekleştirilen anket ve saha çalışmasında 11 ilde 2 bin 398'i ile yüz yüze, 6 bin 201'i ile telefon yoluyla olmak üzere toplam 8 bin 599 firmayla görüşüldü. Bakanlığın yaptığı bu çalışmaya göre, 8 bin 599 firma için imalat sanayisinde toplam hasarın 81 milyar 155 milyon lira olması bekleniyor. Bu hasarın 31 milyar 117 milyon lirasını bina, 24 milyar 852 milyon lirasını makine ve 15 milyar 126 milyon lirasını ise stok hasarı oluşturdu.

KALİFİYE İŞ GÜCÜ SORUNU

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, bölgedeki imalat sanayisi iş yerlerinin vasıflı iş gücü kapasitesinde önemli kayıplara yol açtı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan '2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre bölgede 314'ü büyük, 779'u orta, 3 bin 769'u küçük ve 42 bin 719'u mikro ölçekli olmak üzere 47 bin 581 imalat sanayisi firması yer alırken, afet öncesi bölgede 38 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hizmet verdiği ve buralarda faaliyet gösteren 4 bin 997 firma yaklaşık 550 bin kişiye istihdam sağladı.