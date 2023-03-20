Togg'a ilk 30 saatte 30 milyar TL'lik talep

Türkiye'nin yıllardır peşinden koştuğu, yerli ve milli otomobil hayali gerçek oldu. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında gündeme getirilen yerli ve milli otomobil projesi, o günden bu yana ağır eleştiri oklarının da hedefinde olmuştu.

"Yapamazsınız, üretemezsiniz, satamazsınız, kimse almaz, yola bile çıkamaz" gibi sözlerle, başından beri baltalayanlara en iyi cevap vatandaştan geldi. 16 Mart tarihinde ön sipariş almaya başlayan Togg'un T10X ismini alan C-SUV modeli ilk 4 saatte 7.734 adet sipariş alarak kırılması zor bir rekora imza attı. İlk günün sonunda 22 bin adetin üstünde sipariş kaydı gerçekleşirken 30 saat sonunda bu rakam 29 bin adedin de üstüne çıktı.

ALİ ÇELİK