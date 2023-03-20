YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran araştırma görevlilerine yönelik önemli bir görüş verdi.

Bilindiği üzere, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran öğrencilerin bu sürelerinin azami öğrenim süresinden sayılmayacağı YÖK tarafından açıklanmıştı.

Aynı kararın 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi, ÖYP ve öncelikli alanlar kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin kayıt dondurulan süre kadar süre eklenip eklenemeyeceği hakkında YÖK'e görüş sorulmuştur.

YÖK tarafından verilen görüşte, yukarıda sıralanan statüde olan araştırma görevlilerinin 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt dondurmaları halinde bu süreler kadroda bulunma süresine dahil edileceği ifade edilmiş olup, kayıt donduran araştırma görevlilerinin kadroyla ilişiğinin kesilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

