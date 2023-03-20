Selde ölen temizlik görevlisinin yürek yakan son sözleri: Hakkınızı helal edin

Şanlıurfa merkez ilçesi Eyyübiye yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden birisi. Burada bulunan Karakoyun deresi taştı.

Anı şekilde Urfa'nın en büyük alışveriş merkezinin bodrum katı ve otoparkları ise sularla doldu. Önceki gün bodrum katta 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde cesedin, AVM'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Zaman (34)'a ait olduğu öğrenildi.

Cenazesi önceki gün Miskinler camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şıhmaksut aile mezarlığına defnedildi.

"EŞİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ"

Sabah erken saatlerden iş erine gittiği Alışveriş Merkezini su basmaya başladığı sırada eşini arayıp; "Ben buradan çıkamayacağım, hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

3 Çocuk babası Ömer Zaman'ın son konuşması da eşinden helallik istemek oldu. O konuşmadan saatler sonra cansız bedeni çamurlar arasında bulundu.

SON FOTOĞRAFI İŞ ARKADAŞLARIYLA

Ondan geriye sadece birkaç gün iş arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflar kaldı. Onunla ilgili paylaşım yapan arkadaşları, üzüntülerini dile getirip rahmet diledi.

Yunus Emre KAVAK

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