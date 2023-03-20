Van'daki nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan 34 kişi gözaltına alındı

Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurların emeklilik işlemleri, memurun Kurumuna yazılı talebi ile başlar, Kurumunun emekliye sevk onayını alması ve emekliye sevk etmesi ile devam eder, emeklilik belgelerini de SGK na göndermesi ile sona erer.