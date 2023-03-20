Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 993 yaralının tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 20 bin 490 kişiden 19 bin 587'si taburcu edilirken 993 kişinin tedavisi devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 10:45, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 11:05
6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 490 depremzededen 19 bin 587'si taburcu edildi, 993'ünün tedavisi sürüyor.