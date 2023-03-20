Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Aralık ayında "Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor" başlığıyla yaptığımız haberde konuyu; https://www.memurlar.net/haber/1048605/ogretmenler-alan-degisikligi-duyurusu-bekliyor.html

"MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler.

Valilikler (İl MEM'ler) bugünlerde norm kadro fazlası atama sürecine girmişlerdir.

Norm kadro fazlası öğretmen atama sürecinden sonra gerçekleşecek alan değişikliğinde illerin alanlar bazındaki ihtiyaçları da değerlendirilerek münhal tüm kadroların alan değişikliğine açılması alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin bir başka talebi.

Aksi halde alan değişikliği sadece kağıt üzerinde kalan bir uygulama olacaktır."

Şeklinde ele almıştık.

Aradan geçen süre içerisinde konuya ilişkin bir değişiklik olmamıştır. Araya depremle ilgili gerçekten önemli bir süreç girdiği gerçeğinden hareketle sitemize gelen bu noktadaki talepleri geri çevirdik.

Gelinen noktada MEB'in en azından takvimi açıklaması çok zor olmasa gerek. Lakin MEB bu yıl böyle bir çalışma planlaması yapmayacaksa bunu da açıklayabilir. Onbinlerce öğretmenin gündemini sadece takvim açıklayarak kapatmak varken talebe kayıtsız kalması anlamsızdır.

MEB geçmiş yıllarda olduğu gibi bir an önce öğretmenlerin bu yöndeki gündemini neticelendirmelidir.

