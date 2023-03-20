Kılıçdaroğlu HDP'yi bugün ziyaret edecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2023 11:11, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 11:21
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı bugün saat 12:00'de ziyaret edecek. Görüşmenin Meclis'te gerçekleşmesi bekleniyor.
Ne Olmuştu?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.