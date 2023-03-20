Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, Selma Sarıkaya kızı Emine Sarıkaya ile Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra Tekdal, akıntıya kapılarak kayboldu. Çarşamba günü sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

2 AYLIK HAMİLEYDİ, KIZIYLA SELE KAPILDI

Sel felaketinde kaybolan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise günlerdir ulaşılamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kara Kuvvetleri 10'uncu Komando Tugayı askerleri, sahil güvenlik, dalgıç polis ve jandarmalar ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.

25 KİLOMETRELİK HAT TARANIYOR

ANNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saatlerinde ekipler, Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ZEYNEP'İ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ömerovası Deresi'nin geçtiği 25 kilometrelik hatta sürdürülen çalışmalarda 31 dalgıç polis ve jandarma, belirledikleri noktalara dalış yaparken, diğer ekipler dere kenarındaki bölgeleri kontrol ediyor. 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.

DRONLAR VE EĞİTİMLİ KÖPEKLER KULLANILIYOR

Havadan da helikopter ve dronlarla sürdürülen arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor. Ekipler, halen ulaşılamayan anne ve kızın bulunması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.