İYİ Parti büyükşehirlerde milletvekili adaylarını temayül yoklamasıyla belirleyecek

İYİ Parti, büyükşehirlerde milletvekili adaylarını, elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamasıyla belirleyecek.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi için 15 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuruları ve propaganda sürecindeki saha faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Milletvekili adaylarının belirlenme yöntemine ilişkin çalışmaların da yapıldığı İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener, bu sürece ilişkin Genel İdare Kurulu'ndan (GİK) yetki aldı.

Ancak seçim takvimi çerçevesinde süre yetişmediği için adayların belirlenmesinde ön seçim yerine, büyük illerde "ön seçim" şeklinde temayül yoklaması yapılacak.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek yoklamada, parti içi demokrasinin işleyişi açısından ön seçim kriterleri uygulanacak.

- Bu hafta netleşecek

Temayül yoklamasının, Genel Başkan Akşener'in kontenjanı haricinde, büyük illerin tamamında ya da aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya ve Adana'nın da bulunduğu 13 büyük ilde yapılması konusu değerlendiriliyor.

Bununla ilgili karar, 22 Mart Çarşamba günü milletvekili aday adaylığı başvurusunun sona ermesinin ardından netleşecek.

İYİ Parti'de ayrıca bu hafta, milletvekili aday adaylığı başvurularını, hukuki yönden ve parti ilkeleri çerçevesinde inceleyecek komisyon oluşturulacak.