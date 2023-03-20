'FETÖ'nün güncel finans yapılanması' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Z.Y, P.P ve H.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 17 Mart'ta Edirne ve İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemiş, 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.