Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi sona erdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından şu açıklamada bulundu:

Görüşme sırasında Anayasa değişikliğini ortak mutabakat metnini paylaştık. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk ve sosyal devletin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum atamasını asla doğru bulmadığımızı söyledik. Seçimle gelen seçimle gider. Siz halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiyi savunmak, yargı bağımsızlığını savunmaktır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri olduğunu konuştuk. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Bu ülke artık kavga etmeden bıkmadı mı? Arkadaş siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Biz birlikte hareket etmekten yanayız. Siyaset sorun yaratırsa bu kadın erkek eşitliğine negatif yansıyor. 21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin mutlaka sonlandırılması ve siyaset kurumunun buna tavır alması gerekir.

Tüm dezavantajlı gruplarla ilgili siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması gerekir. Haklarının teslim edilmesi ve özgürce yaşam koşullarının önünün açılması gerekir. Yargının siyasetin üzerinde bir sopa olarak kullanılması kabul edilemez. Biz yargıçlardan, siyasi iktidarın baskısına boyun eğmemesini istiyoruz. Depremin ardından bölgeyle ilgili özel bir planlamanın yapılması gerekiyor. Acil bir onarım programının devreye konulması gerekiyor.

Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. Meclis'in varlığı zaten sorunları çözmesinden kaynaklanmaktadır. Varolan sorunların tamamını çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti.