Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 13:38, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 14:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:12:57:07 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:37.205 E
Derinlik:15.36 km
Detay:https://t.co/ja8M1vVwE0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi