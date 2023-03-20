'Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu'

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvuru sonrası açıklama yapan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, Ata İttifakı'nın adayı olarak müracaat ettiklerini belirtti.

Sinan Oğan, "Türk milliyetçileri" ve "Atatürkçüler" olarak yarışta var olduklarını, Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'de liyakatsizlik sorunu bulunduğunu ve ekonomik sorunların yaşandığını vurgulayan Oğan, şöyle devam etti:

"Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz, 'Bu yarışta varız' dedik. Çarşamba günü başlayacak imza süreciyle beraber çok hızlı şekilde imzayı toplayıp yarışta yer almak istiyoruz. Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız. En genç, en dinamik adayı olarak. Memlekette kanayan birçok yara var. Hala Fırat Çakıroğlu'nun yarası dinmemiş, hala Sinan Ateş'in yarası dinmemiş. Tüm bunların, haksızlıkların, hukuksuzlukların ve ülkemizdeki herkesin tüm renkleriyle, tüm kökenleriyle Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız."