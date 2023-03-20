Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi
Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanının görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimi kazanan Yargıtay Üyesi Hüseyin Kocabey, dairenin yeni başkanı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 14:50, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 16:02
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 6. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire üyesi Hüseyin Kocabey seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
- Öz geçmiş
1965'te doğan Kocabey, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Terme, Hazro, Seben, Kırıkkale ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunan Kocabey, 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.