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Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralanan vatandaşların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 14:54, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 17:29
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Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçen hafta, depremlerden etkilen 11 ilin yanı sıra deprem riski olan İstanbul, Bingöl ve Tunceli'nin belediye başkanlarıyla valilerinin dinlenmesi için komisyona önerge verdiklerini hatırlattı.

Deprem riski altında yer alan tüm illerin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Veysel Eroğlu da komisyonun söz konusu illerin belediye başkanı ve valilerinin dinlenmesi için 28. dönemde geniş kapsamlı bir komisyonun kurulmasının teklif edilmesini önerdi.

Konuşmaların ardından depremlere ilişkin sunum yapan Sezer, depremin hemen ardından 2 bin 309 AFAD arama kurtarma personeli, 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli ve 21 bin 453 ulusal arama kurtarma personeli olmak üzere toplamda 35 bin 250 arama kurtarma personelinin deprem bölgesindeki çalışmalara aktif bir şekilde katıldığını söyledi.

Toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını, Birleşmiş Milletler INSARAG'a bağlı arama kurtarma personelin yüzde 85'inin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmasına katıldığının dile getiren Sezer, afetin ilk günü bölgeye sevk edilen gönüllü sayısının 11 bin olduğunu daha sonraki dönemde bu sayının 35 bin 409'a yükseldiğini belirtti.

Afet bölgesinde beslenmenin başında Türk Kızılayın olduğunu kaydeden Sezer, şu ana kadar 174 milyon 444 bin 287 adet sıcak yemek verildiğini, 316 çadır kent kurulduğunu; çadırda barınan kişi sayının 2 milyon olduğunu bildirdi.

Deprem bölgelerinde 30 bin 344 konteyner kurulduğunu, burada 40 bin 788 kişinin barındığını aktaran Sezer, bir yandan konteyner kentleri kurmaya devam ettiklerini bir yandan da afetzedeleri bu yerlere yerleştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Yunus Sezer, afet bölgesinde toplam 340 bin afetzedenin okullarda, yurtlarda, otellerde ve misafirhanelerde barındırıldığını, şu anda 210 bin afetzedenin misafir edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kaybına ilişkin de bilgi veren Sezer, "Depremlerde can kaybımız 50 bin 96 ve yararlılarımız da 107 bin 204. Allah rahmet eylesin. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun." dedi.

-"1 milyon 895 bin 348 binanın hasar tespiti yapılmış durumda"

Depremden etkilenen 11 ilde ticaretin yeniden canlanması ve hayatın normale dönmesi için yıkılan iş yerlerinin yerine yenilerinin yapılmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Sezer, "Bu noktada 11 ilimizde 57 lokasyonda 10 bin 570 iş yeri yapımı planlanmıştır; bununla ilgili olarak bütün il ve ilçelerimizde çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

Evim Yuvan Olsun kampanyası çerçevesinde, afetzedeleri evlerinde barındırmak isteyenlerle afetzedelerin ihtiyaçlarını bir araya getirdiklerini anlatan Sezer, "9 bin 119 afetzedemiz Evim Yuvan Olsun kampanyasından faydalanmış durumda." ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının birçok ilde tamamlandığı bilgisini veren Sezer, şu ana kadar 1 milyon 895 bin 348 binanın hasar tespitinin yapıldığını, bunlardan 303 bin 455 bina, 887 bin 293 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiğini sözlerine ekledi.

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