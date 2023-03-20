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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuranların sayısı 7'ye yükseldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Doç. Dr. Halil Murat Ünver ve "Türkiye İttifakı", ittifakın cumhurbaşkanı adayı olan Ahmet Özal Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 16:34, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 17:14
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Başvuru sonrası YSK önünde açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milletvekili seçimlerine bütün bölgelerde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz biraz evvel Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumuzu yaptım." diye konuştu.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde bir ittifak yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine Erbakan, seçimlerin ikinci tura kalması halinde parti içinde konuşulacağını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanamamasının nedeninin sorulması üzerine, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz böyle bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı.

Başvuru sonrası açıklama yapan İnce, Türkiye'de bir "trol ordusu"nun bulunduğunu, bunların kendisine sataştıklarını, iftira attıklarını, küçük düşürmeye çalıştıklarını savundu. Seçimi kazanacaklarını söyleyen İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde." dedi.

Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, "Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." diye konuştu.

İnce, seçim kampanyası boyunca projelerini anlatacağını ifade ederek daha önce depremi "ülkenin beka problemi" olarak anlattığını ancak dinlenmediğini söyledi.

"Acilen su sorununu çözmemiz lazım, memleketin önünde ciddi bir su problemi var" diyen İnce, gıda enflasyonunun yok edilmesi, tarımsal üretimin arttırılması, tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceklerine dair projeleri anlatacağını kaydetti.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edeceğini belirtti.

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvuru sonrası açıklama yapan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, Ata İttifakı'nın adayı olarak müracaat ettiklerini belirtti.

Sinan Oğan, "Türk milliyetçileri" ve "Atatürkçüler" olarak yarışta var olduklarını, Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'de liyakatsizlik sorunu bulunduğunu ve ekonomik sorunların yaşandığını vurgulayan Oğan, şöyle devam etti:

"Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz, 'Bu yarışta varız' dedik. Çarşamba günü başlayacak imza süreciyle beraber çok hızlı şekilde imzayı toplayıp yarışta yer almak istiyoruz. Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız. En genç, en dinamik adayı olarak. Memlekette kanayan birçok yara var. Hala Fırat Çakıroğlu'nun yarası dinmemiş, hala Sinan Ateş'in yarası dinmemiş. Tüm bunların, haksızlıkların, hukuksuzlukların ve ülkemizdeki herkesin tüm renkleriyle, tüm kökenleriyle Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız."

Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Perinçek, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulunduğunu ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Büyük bir milletin vatandaşlarıyız. Büyük Türk milleti, zorluklardan büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza gerekli evrakı teslim ettim."

Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, "Zorlukların üzerine yürümekte kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var." dedi.

Perinçek, açıklamanın ardından, seçimin ikinci tura kalması halinde ittifaklara açık olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Seçim ikinci tura kaldığı zaman, Doğu Perinçek ikinci tura kalır. İkinci turda biz olacağız." ifadesini kullandı.

Ahmet Özal, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu yaptı.

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisinin oluşturduğu "Türkiye İttifakı", ittifakın cumhurbaşkanı adayı olan Ahmet Özal adaylık başvurusunu yaptı.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı Uzun, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Uzun, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti ve gençlerin yönetime talip olması adına yola çıktığını, en geç cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde eğitim sistemini değiştireceklerini söyleyen Uzun, tarım ve ekonomi politikalarıyla beraber Türkiye'ye "umut olmaya" geldiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Halil Murat Ünver, bağımsız cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Ünver, başvurusunun ardından YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, yeni bir yönetim sistemi tasarladıklarını söyledi.

Mevcut yönetim şeklinin ve parlamenter sistemin millete çok iyi hizmet veremediğini düşündüklerini dile getiren Ünver, "Bu yeni yönetim sistemiyle özellikle gençlerimize refah içerisinde yaşayacağı, mutluluk ve huzur içerisinde yaşayacağı bir ülke bırakmayı hayal ediyoruz." diye konuştu.

Planladıkları yeni yönetim sisteminin adının, "bilgelerin yönetimi" olduğunu ifade eden Ünver, "Yani liyakatli ve insani değerleri yüksek olan kimselerin yönetimde ve görevlerde bulunmasını sağlayacağız. Dolayısıyla herkes hakkını alacak. Hiç kimse hak ettiği yerden mahrum kalmayacak." dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ünver'in, uluslararası dergilerde "elektrik makinaları, bilgisayar teknolojileri ve yapay zeka tabanlı sistemler" üzerine makaleleri bulunuyor.

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