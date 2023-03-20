İstanbul'da Halk Ekmek ramazan pidesini 5 liradan satacak

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60 farklı noktada 16 bin kişilik çorba, etli ana yemek, yardımcı yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşan iftar dağıtacağı belirtildi.

Her gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve çadırlardan 1000 kişilik kumanya dağıtımının gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, kumanyalarda, çorba, sandviç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyunun bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, dağıtımların Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs durakları, Yenikapı Marmaray İstasyonu, Beşiktaş ve Kadıköy iskeleleri, Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonları ile Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacağı kaydedildi.

Kahvaltılıklar ile içeceklerden oluşan sahurluğun ise ramazan ayı boyunca İstanbul'daki hastanelerin acil servislerinde 150 bin, İBB ve güvenlik birimlerine yönelik ise 72 bin tane dağıtılacağı bilgisi verilen açıklamada, depremzedelere yönelik de Hatay'ın merkez Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde her gün toplam 8 bin kişilik iftar yemeği ikram edileceği belirtildi.

Ramazanda pidenin bu yıl uygun fiyatla İstanbullularla buluşturulacağına vurgu yapılan açıklamada, "İBB İştiraki Halk Ekmek'in el değmeden ürettiği 300 gramlık İstanbul pidesi, tüm bayilerde 5 liradan satılacak." ifadelerine yer verildi.

- Kent lokantaları hizmet vermeye devam edecek

Ramazan ayı boyunca saat 13.00-18.00 arasında hizmet vereye devam edecek olan İBB Kent Lokantalarının iftar saatlerinde de iftar yemeği vereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB, 11 ayın sultanını bu aya uygun kültürel etkinlikler ile karşılayacak. Üsküdar, Beyazıt, Eyüpsultan, Ümraniye ve Küçükçekmece meydanları başta olmak üzere birçok ilçede kültür-sanat ve gezi dolu bir ramazan ayı yaşatılacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında, konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler yapılacak. Yemek ve el emeği stantları ile dinlenme alanları oluşturulacak. Ramazan etkinlikleri, 23 Mart-21 Nisan'da ve 10.00-02.00 saatleri arasında her gün Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda, 10.00-02.00 saatleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Küçükçekmece Cennet Meydanı başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde de etkinlikler düzenlenecek."

İBB Sahnebüs otobüsü ile Hacivat-Karagöz, meddah, kukla, maskot, jonglör, balon, illüzyon ve zumba kids gösterileri yapılacağı aktarılan açıklamada, İBB Kültür AŞ'ye bağlı müzelerin, ramazan ayı boyunca iftardan sonra yerli ziyaretçilere ücretsiz olacağı kaydedildi.