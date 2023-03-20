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Millet İttifakı'nın belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Geleceğin Dirençli Şehirlerinde Yerelden İktisadi Kalkınma Belediye Başkanları Buluşması" düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 17:15, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 17:15
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Millet İttifakı'nın belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi

Kültürpark'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Millet İttifakı'nın belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'in 100 yıl önce tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısıyla o dönem Türkiye'nin her bir köşesinden 1135 delegenin bir araya geldiğini dile getiren Torun, "Amaç Türkiye'nin iktisat politikalarını belirlemekti, 16 gün boyunca çok yoğun çalışmalar, tartışmalar yapıldı." diye konuştu.

Torun, bir asır önce ülke politikalarının ortak vizyon ve akılla belirlendiğini vurguladı. Türkiye'nin ilk 15 yılda yüzde 96 büyüdüğüne işaret eden Torun, şöyle devam etti:

"Ülkede yaşanacak siyasi değişim tüm alanlarda yeni bir sayfa açılmasını sağlayacaktır. İktidarın 2023 hedefi vardı, şimdi gerçi artık onu 2053 erteledi. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecekti, uçacaktık, birçok hamleler yapılacaktı ama maalesef bu hamlelerin yerini derin bir yoksulluk, derin bir fakirlik her köşesini sardı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise dünyanın büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu, kendilerinin 100 yıl önce atalarının izlediği yol haritasından ilham alarak kongreyi hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti.

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