Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'Vergi Konseyi kuracağız' sözlerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız" sözlerine yanıt verdi.

Türkiye'de sonuç odaklı ve tarafsız vergi politikalarının oluşturulmasına katkı sunan, kurumlar ve mükellefler arasında köprü vazifesi gören, ortak akıl ve uzlaşıyı hedef almasıyla sistemin tüm paydaşlarının güvendiği bir Vergi Konseyinin halihazırda olduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"2003 yılından bu yana 'Ortak Aklın Bereketi' ilkesiyle hareket eden ve bir danışma organı olan Vergi Konseyinin çalışmalarına, Bakanlığımız temsilcilerinin dışında birçok değerli akademisyen, uzman üyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurumu temsilcileri katkı sağlamayı sürdürmektedir. Sizin de bilmeniz gerektiği üzere; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince, hangi gelir kaynaklarından ne kadar vergi toplandığını ve hangi hizmetler için ne kadar harcama yapıldığını gösteren bütçe gerçekleşmeleri, gelir ve gider kalemleri itibarıyla Bakanlığımız internet sitesinden her ayın 15'inde düzenli olarak kamuoyumuzla paylaşılmaktadır."

Nebati, ayrıca, bir yılda elde edilen gelirlerle yapılan kamu harcamalarının program bazında şeffaf ve ayrıntılı olarak gösterildiği bir önceki yılın Merkezi Yönetim Bütçesi uygulama sonuçlarının, TBMM tarafından Kesin Hesap Kanunu ile onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını ve Sayıştay tarafından denetiminin yapıldığına işaret etti.

Bunlara ilave olarak, vatandaşlara hesap vermek adına, bütçe gelir ve giderlerini daha yalın ve anlaşılır bir şekilde izah eden "Vatandaş Kesin Hesap Raporu" ve "Vatandaşın Bütçe Rehberi" isimli raporları da yayımladıklarını anımsatan Nebati, "Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belli ki attığımız sayısız adımları ve icraatlarımızı takip etmekte zorlanıyorsunuz. Daha önce ifade etmiştim, bir kez daha hatırlatayım. İcraatlarımız hakkında güncel ve sağlıklı bilgiler edinebileceğiniz iyi bir danışman size artık şart olmuştur!" ifadesini kullandı.