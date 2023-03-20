Şanlıurfa il sağlık müdürü milletvekili aday adayı oldu
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Gülüm, Ak Parti Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2023 20:31, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 22:36
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Gülüm sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda; Ak Parti Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Dr. Mehmet Gülüm paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"28. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı müracatımızı yaptık.
Daha sorunsuz ve daha ileri bir Şanlıurfa için Bismillah diyorum. Rabbimden
faydalı olmayı diliyorum."
28. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı müracatımızı yaptık. Daha sorunsuz ve daha ileri bir Şanlıurfa için Bismillah diyorum. Rabbimden faydalı olmayı diliyorum.@RTErdogan @erkankandemir @akpartiurfa pic.twitter.com/VrMQr5amTMMehmet Gülüm (@DrMehmetGulum) March 20, 2023