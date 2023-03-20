Şanlıurfa il sağlık müdürü milletvekili aday adayı oldu

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Gülüm sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda; Ak Parti Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Dr. Mehmet Gülüm paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"28. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı müracatımızı yaptık. Daha sorunsuz ve daha ileri bir Şanlıurfa için Bismillah diyorum. Rabbimden faydalı olmayı diliyorum."

