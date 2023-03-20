Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Genel Kurulda

Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Erdoğan Mehmet Şimşek ile görüştü, Ömer Çelik'ten açıklama geldi
%1,37 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1,37 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Bakanlık açıkladı: 10 soruda 'kentsel dönüşüm kredisi'
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Ete Ramazan indirimi: Kıyma 140 TL, kuşbaşı 150 TL'den satılacak
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Görevi başında hayatını kaybeden orman elemanlarına 'şehitlik' unvanı
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den 45 bin yeni öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 başvuru
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Yalova Belediyesi, CHP'den Ak Parti'ye geçti
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Bankanın sistemsel açığını buldular...10 milyon lira haksız kazanç
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Deprem bölgesindeki 4 ilde okul kantinlerinde kira alınmayacak
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Depremde hayatını kaybeden sayısı 50 bini aştı
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Yeniden Refah kararını açıkladı...Herhangi bir ittifaka dahil değiliz!
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Bülent Arınç: Milletvekili adayı değilim, başvuru yapmayacağım
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'da sele kapılan 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı
Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Ramazan pidesi 10 liradan satılacak
İşe girişi olup primi yatırılmayanlar da emekli olabilecek
İşe girişi olup primi yatırılmayanlar da emekli olabilecek
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Kabinesi seçim gündemiyle toplanıyor! Bakanlar milletvekili adayı olacak
Kabinesi seçim gündemiyle toplanıyor! Bakanlar milletvekili adayı olacak
Geçici işçilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı
Geçici işçilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
AFAD'dan 'hane başı 10 bin TL destek ödemesi' açıklaması!
AFAD'dan 'hane başı 10 bin TL destek ödemesi' açıklaması!
Ali Yalçın, yeniden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı seçildi
Ali Yalçın, yeniden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı seçildi
Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi
Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem
Kabine'de gündem deprem ve seçim
Kabine'de gündem deprem ve seçim
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. bölümünde yer alan ilk 3 madde kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2023 20:47, Son Güncelleme : 20 Mart 2023 22:11
Yazdır
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Genel Kurulda

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilecek.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.

Bu kapsamda ilk kez aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenler, hükümlere uygun şekilde faaliyet göstermeleri için yazılı uyarılacak. Yazılı uyarılan ancak uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

- Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretimi özendirmek için üreticilere, desteklerin verilmesinde öncelik tanınacak.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas olacak ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ihtiyaç halinde bakanlıkça belirlenen ürün, ürün grupları, sözleşmeli olarak üretilecek.

Bakanlık, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak, sözleşmeler bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebepler haricinde sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından ya da satımından kaçınılan ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde 20'sinden az ve yüzde 50'sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu sözleşmelerde üretici için ceza koşulu alt sınırdan daha az belirlenebilecek veya ceza koşuluna yer verilmeyebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı kabul edilecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 1. bölümünde yer alan ilk 3 maddesinin kabulünün ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Veysel Eroğlu: Binalar için 3-5 yılda bir denetim yapılmalı
Veysel Eroğlu: Binalar için 3-5 yılda bir denetim yapılmalı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Meclis'ten madenlerdeki 'hayat hattı' için ek düzenleme önerisi
Meclis'ten madenlerdeki 'hayat hattı' için ek düzenleme önerisi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Kamu Denetçiliği Kurumu 2022-2021 Raporları, Genel Kurul'da
Kamu Denetçiliği Kurumu 2022-2021 Raporları, Genel Kurul'da

Bu Habere Tepkiniz

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

Alan değişikliği tarihini açıklamak çok mu zor?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler
YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlileri hakkında önemli görüş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde kayıt donduran araştırma görevlilerine yönelik önemli bir görüş verdi.
8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?
Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 22 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hayli yoğun.
MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Sosyal güvenlik işlemlerinde askerlik süresi borçlanma yapılacak hizmetler arasındadır. 657 sayılı Kanunda da intibak işlemine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurların emeklilik işlemleri, memurun Kurumuna yazılı talebi ile başlar, Kurumunun emekliye sevk onayını alması ve emekliye sevk etmesi ile devam eder, emeklilik belgelerini de SGK na göndermesi ile sona erer.
50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri