Başörtülü depremzede öğrenciyi almayan okulun müdürüne adli kontrol

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Eskişehir'e gelen bir öğrencinin başörtülü olması nedeniyle özel okula kabul edilmediği iddialarıyla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Özel okul müdürü İ.S'nin ifadesi alınarak Eskişehir 2.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Eskişehir 2.Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu sonucunda şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Eskişehir'e gelen 9. sınıf öğrencisi T.İ, kaldıkları evin yakınındaki özel okula ailesiyle kayıt için gittiğinde bu talebinin, başörtülü olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği öne sürülmüş, ailenin başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.